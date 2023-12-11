07:59 (мск), источник: Om1.ru
В Омске назвали дату открытия горок в парке 30-летия ВЛКСМ
Самая большая горка будет высотой в 6 метров.
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ назвали дату открытия комплекса Горки-парк. Открытие состоится 16 декабря.
В парке установлены горки высотой 3, 5 и 6 метров. Для омичей также подготовлены различные фотозоны. Горки-парк будет работать с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный.
По прогнозам синоптиков, к выходным в Омской области морозы уже ослабнут.