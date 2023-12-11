05:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Есть ли смысл копить на квартиру в Хабаровске
Цены на жильё в городе не стоят на месте.
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Продажа и покупка жилья — важный и ответственный шаг в жизни каждой семьи. Специалисты по недвижимости уверяют: процесс хоть и сложный, но должен сопровождаться ощущением праздника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Давайте разберемся, что сейчас влияет на стоимость жилья, стоит ли копить на квартиру и как не допустить ошибок при совершении сделки.
Движимая цена
В последнее время хабаровчане стали подмечать: цены на жилье в городе не стоят на месте. Тенденция роста стоимости одного квадратного метра отмечается по всей стране. На недавнем правительственном часе в Госдуме глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что в среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%.
«Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года», — указала Набиуллина. Она также обратила внимание, что на стоимость жилья влияет высокий рост выдачи ипотеки. Иначе говоря, закономерность простая: ипотека стала доступней, люди готовы приобретать недвижимость, а застройщик на этом фоне поднимает стоимость «квадратов». Кроме того, глава Центрального банка обращает внимание на еще одну проблему: если в 2020 году разрыв между ценами на новостройки и на вторичное жилье был около 10%, то после запуска льготных ипотечных программ он кратно вырос и сейчас составляет уже 42%.
Вернемся в Хабаровск и рассмотрим обозначенные тенденции на примерах. В настоящий момент стоимость одного квадратного метра в новостройке доходит почти до 200 тысяч рублей. На так называемой «вторичке» цены ниже — около 120−150 тысяч за «квадрат».
По словам хабаровского риелтора Александры Журавской, на стоимость жилья в краевой столице сейчас влияют два фактора: привлекательность города для жизни и застройщиков и доступность ипотечного кредитования.
— Хабаровск — крупный развивающийся город. И люди из районов, малых городов, которые не хотят покидать территорию России, переезжают сюда, перевозят родителей, а значит, повышают спрос на жилье. Плюсом — в 2019 году стартовала «Дальневосточная ипотека», процентная ставка по которой начинается от 1,2% годовых. Программа внесла определенные коррективы в цены: ипотека стала дешевле, цена квадратного метра начала расти. Первичный рынок «потянул» за собой увеличение стоимости «вторички», — отмечает Александра Журавская.
«Первичка» или «вторичка»?
Вместе с тем, люди всегда стремятся улучшить свои жилищные условия. При этом на протяжении нескольких десятилетий при покупке жилья хабаровчане отдавали предпочтение «вторичке». Тенденция объяснима: недоверие к застройщикам, желание сэкономить на ремонте, возможность быстрого переезда.
— Приоритет понятен: красивые подъезды, зеркальные лифты, благоустроенная придомовая территория. К тому же — очевидная экономия на коммунальных платежах, которая исходит из новизны здания. Кроме того, расходы на оформление и обслуживание ипотечного кредита при покупке квартиры в новостройке могут быть меньше — в первую очередь за счет более низкой процентной ставки, а как следствие — и ежемесячного платежа. Ассортимент «первички» сейчас разнообразный. С приходом в Хабаровский край федеральных застройщиков с 2020 года строительство нового жилья в регионе заметно увеличивается. Так, по информации министерства строительства Хабаровского края, за девять месяцев 2023 года в регионе введено более 370 тыс. кв. м, в самом краевом центре сдано 27 жилых многоквартирных домов — это 160 тысяч кв. м, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Новые квартиры пользуются спросом и активно заселяются. Однако за «живые», накопленные деньги квартиры сейчас практически не покупаются. По словам Александры Журавской, за 16 лет своей практики такой формат оплаты недвижимости она встречала один раз. Для покупки жилья хабаровчане прибегают все к тому же механизму — ипотеке.
Ипотечная дилемма
Одна из наиболее выгодных для хабаровчан — «Дальневосточная ипотека». По сути, это кредит на жилье под 2% годовых. Изначально программа действовала до 2025 года, но сейчас ее продлили до 2030, а на ближайшие два года в федеральном бюджете на ее реализацию предусмотрено порядка 70 млрд рублей.
Программа пользуется популярностью в Хабаровском крае: на сегодняшний день в регионе оформлено 11,9 тыс. кредитов на 53 млрд рублей. Инструмент действенный, проверенный. Однако многим оформлять ипотеку не хочется по ряду причин: высокие ежемесячные платежи, большой срок выплат (в среднем — 20 лет), риск потерять квартиру из-за возможных проблем с работой
Потому что к тому моменту, допустим, лет через пять, как удастся собрать нужную сумму, цена на ту самую квартиру мечты может увеличиться в два, а то и в три раза. Важно, допустим, подкопить первоначальный взнос.
Покупая квартиру в кредит, вы отчасти сохраняете и свои заёмные средства. Хорошая недвижимость с годами почти не теряет своей первоначальной ценности и всегда может быть продана за большие деньги. Кстати, часть кредита можно оплатить за счёт средств материнского капитала или с помощью возращенных налоговых вычетов. Одним словом, ипотека позволяет решить вопрос с жильем здесь и сейчас, дает возможность не откладывать мечту в дальний ящик и сразу стать собственником недвижимости. Именно поэтому вся ипотечная дилемма сводится к одному простому вопросу: готовы ли вы платить банку за возможность жить в своей квартире уже сегодня?
Не сесть в калошу
Если вы уже определились с тем, каким финансовым образом вы готовы приобрести жилье, то стоит обратиться к специалистам по недвижимости — риелторам. Грамотные и проверенные эксперты позволят заключить сделку на прозрачных и безопасных условиях, помогут избежать ошибок при заключении договора, найдут возможные «подводные камни». В случае если человек сам выбрал жилье и в нем уверен, агент по недвижимости будет полезен для сопровождения сделки.
Здесь, дорогие читатели, вы можете возразить: на рынке полно «черных риелторов», кому довериться? И возражение будет абсолютно справедливым. Поэтому существует несколько важных рекомендаций по выбору специалиста. В первую очередь профессионал задает множество вопросов: для каких целей человек хочет продать квартиру, какую хочет приобрести, за какой срок он планирует осуществить сделку и тому подобное. При выборе риелтора можно обращать внимание на отзывы об этом специалисте, на рекомендации знакомых, которые уже с ним контактировали.
Можно прийти к нескольким специалистам на консультацию. Важно также, чтобы эксперт не навязывал какой-то один вариант, а предоставлял возможность выбора. Кроме того, если риелтора не интересуют все ваши пожелания по жилью, мечты и планы, а только финансовая сторона вопроса или он очень торопится заключить сделку, — то это тоже тревожный звоночек. Еще до того, как сделать первые шаги в направлении продажи жилья, необходимо привести в порядок документы. Нужно согласовать продажу со всеми собственниками, при необходимости оформить нотариальную доверенность, получить согласие супруга, разрешение органов опеки при наличии несовершеннолетних детей, сделать выписку из ЕГРН и технический паспорт. С теми, кто выходит на рынок с целью продать квартиру подготовленным, сделки проходят на 20−30% быстрее, чем с продавцами в статусе «не тороплюсь».