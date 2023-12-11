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05:18 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском детсаду воспитатели сделали сказочную зимнюю локацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Локация по мотивам произведений Александра Пушкина появилась детском саду № 169 Кировского района Красноярска.

Источник: Управление образования администрации Красноярска

Территорию садика украсили дворец, матрешки, росписи на окнах. Так детишек приучают к лучшим произведениям отечественной литературы и традициям празднования Нового года.

Также на локации установлены QR-коды, перейдя по которым можно послушать сказки, узнать о жизни и творчестве великого русского поэта и его произведениях, об истории Мезенской росписи, о том, какие народы проживают в Красноярском крае. Об этом сообщает городское управление образования.

Напомним, в этом году новогодние локации и события в краевой столице посвятят сказкам Пушкина.

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