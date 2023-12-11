В Красноярском детсаду воспитатели сделали сказочную зимнюю локацию

Территорию садика украсили дворец, матрешки, росписи на окнах. Так детишек приучают к лучшим произведениям отечественной литературы и традициям празднования Нового года.
Также на локации установлены QR-коды, перейдя по которым можно послушать сказки, узнать о жизни и творчестве великого русского поэта и его произведениях, об истории Мезенской росписи, о том, какие народы проживают в Красноярском крае. Об этом сообщает городское управление образования.
Напомним, в этом году новогодние локации и события в краевой столице посвятят сказкам Пушкина.