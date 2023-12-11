07:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Мощный снегопад и опасное явление вторгнутся во Владивосток — точные даты
Непогода обрушится уже на этой неделе.
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Мощный снегопад и опасное явление вторгнутся во Владивосток в скором времени. Точные даты удара непогоды опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.
Отмечается, что в столицу ДФО придет сильный снегопад уже на этой рабочей неделе. Первые осадки ожидаются в пятницу, 15 декабря, причем они и окажутся самыми максимальными за все три дня непогоды. 16 и 17 декабря, в субботу и воскресенье, также стоит ждать снежных осадков, но они будут не сильными.
За эти в общем выпадет более 16 мм осадков, а температура воздуха будет держаться на уровне от −10 до −13 градусов днем и −16 ночью.
Отметим, что 15 декабря помимо снегопада ожидается и опасное явление в виде сильнейшего ветра. По шкале Бофорта скорость ветра в 22 м/с приравнивается к шторму и сильной буре. В связи с непогодой в городе могут наблюдаться разрушения.
Приморцев просят быть бдительными и отслеживать актуальные прогнозы.