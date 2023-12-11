Главное
Спецоперация на Украине
08:00 (мск), источник: Om1.ru

В Минприроды объяснили нашествие косуль в Омске

Животные запоздали с миграцией из-за аномально тёплой осени.

Источник: Om1.ru

В Управлении по охране животного мира объяснили нашествие косуль в Омской области. Диких животных замечали в Москаленском районе и в черте Омска. Они целыми стадами пересекают загородные трассы.

Как оказалось, у косуль идёт процесс миграции. Обычно он проходит осенью, но в этом году из-за аномально тёплой погоды, процесс растянулся до зимы.

«Ежегодная миграция косуль растянулась вплоть до декабря из-за затяжной осени и малоснежья. Летом косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. Зимой эти грациозные животные предпочитают держатся в стаде, поближе к местам, богатым кормом — сельхозполям, подкормочным площадкам».

рассказали в ведомстве Минприроды

Из-за миграции косуль специалисты переведены в особый режим работы с многочисленными рейдами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология