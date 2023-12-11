08:00 (мск), источник: Om1.ru
В Минприроды объяснили нашествие косуль в Омске
Животные запоздали с миграцией из-за аномально тёплой осени.
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В Управлении по охране животного мира объяснили нашествие косуль в Омской области. Диких животных замечали в Москаленском районе и в черте Омска. Они целыми стадами пересекают загородные трассы.
Как оказалось, у косуль идёт процесс миграции. Обычно он проходит осенью, но в этом году из-за аномально тёплой погоды, процесс растянулся до зимы.
«Ежегодная миграция косуль растянулась вплоть до декабря из-за затяжной осени и малоснежья. Летом косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. Зимой эти грациозные животные предпочитают держатся в стаде, поближе к местам, богатым кормом — сельхозполям, подкормочным площадкам».
Из-за миграции косуль специалисты переведены в особый режим работы с многочисленными рейдами.