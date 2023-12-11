07:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Синоптики рассказали, когда морозы отступят от Иркутска
Таких низких температур в начале декабря не было уже 20 лет.
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Третий день в Иркутске стоят необычайно сильные для начала декабря морозы. При этом быстро отступать холода не собираются — как отметила начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, потеплеет в столице региона, вероятно, лишь в конце недели, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Пока сложно сказать точно, когда температура ощутимо повысится, потому что когда в регионе устанавливается такая арктическая холодная воздушная масса, требуется тепло, которое сдвинет ее с места. Сейчас нам необходима мощная атлантическая воздушная масса с европейской территории», — отметила специалист.
По предварительным данным, морозы должны отступить к ближайшим выходным — 16 и 17 декабря. Более точный прогноз будет к концу недели. Юлия Янькова заметила, что настолько продолжительных низких температур в Иркутске в первой декаде декабря не было как минимум 20 лет.