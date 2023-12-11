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08:25 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Хвост кота примерз к окну морозной ночью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге кот пострадал от аномальных холодов.

По словам хозяйки, он заснул на подоконнике в −19, а проснулся в −35. Пока кот спал, его хвост примерз к окну. Об этом хозяйка кота рассказала порталу E1.Ru.

Хозяйка кота отогрела примерзший хвост кота феном. Животное не пострадало. По ее словам, кот так сильно любит спать на подоконнике, что даже после примерзания продолжал там лежать.

Аномальные холода в Свердловской области начались в среду 6 декабря и пойдут на спад в среду. Местами температура воздуха доходила до минус 40 градусов.

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