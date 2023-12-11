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05:50 (мск), источник: НИА Красноярск

Октябрьский район Красноярска отмечает 85 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Историческое мероприятие пройдет в этот понедельник в честь юбилея.

Источник: Соцсети

Мероприятие, посвящённое 85-летию Октябрьского района, состоится сегодня, 11 декабря.

Красноярцев приглашают на просмотр фильма об этапах развития района, лекцию об изменениях границы района, его названии, о развитии научной, промышленной, культурной, спортивной деятельности, сообщается в группе в ВКонтакте Октябрьского района.

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