07:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Почему хабаровские «управляйки» против общедомовых счётчиков
Энергетики добиваются их установки через суды, чтобы сделать прозрачными расходы граждан.
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Хабаровским энергетикам приходится через суды добиваться установки общедомовых приборов учёта тепла в многоквартирных домах. Ряд управляющих компаний сопротивляются этому процессу, хотя поставить такие счётчики предписывает федеральное законодательство, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Некоторые управляющие компании умышлено препятствуют установке приборов учета, зачастую преследуя личные выгоды, а не интересы и благосостояние жильцов подконтрольного МКД. В таких случаях предприятию приходится решать вопросы в судебном порядке. По всем обращениям в суды вынесены положительные решения в пользу ресурсоснабжающей организации. Также установлено, что управляющие организации обязаны обеспечить доступ к местам установки приборов, — отметили в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании.
Сопротивление ряда коммунальных контор установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии можно объяснить нежеланием руководства некоторых «управляек» сделать расчёты собственников прозрачными. Когда нет коллективного счётчика, проще списывать потери в подвалах, выстуженных из-за старых окон и дверей подъездах и так далее.
В этом году в Хабаровске и его пригороде было установлено 23 общедомовых прибора учёта тепла. В 2024-м это число планируется увеличить почти в три раза до 70 счётчиков. Всего же только в одной краевой столице таких приборов нет в 2 655 многоквартирных домах.
СПРАВКА:
Плюсы установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии:
Контроль энергопотребления и ведение учета расхода потребления тепловой энергии;
Выявление наличия превышения тепловых потерь через изоляцию и ограждающие конструкции здания;
Стимулирование потребителя к разумному потреблению энергоресурсов;
Оплата за фактическое потребление тепловой энергии и теплоноситель, а не за нормативные значения, которые, зачастую, намного выше реального потребления.
Мониторинг по итогам прошлого отопительного сезона показал, что часть счетчиков, установленных перед стартом осенне-зимнего периода на ряде объектов, показали значительную экономию.