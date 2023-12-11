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05:57 (мск), источник: ТК Город

Экс-мэр Иркутска и бельгийский шеф-повар проиграли кулинарный батл пенсионерке из Бугульдейки

9 декабря на телеканале «Пятница» в эфир вышел выпуск кулинарного шоу-соревнования «Гость у порога», снятый в Иркутске. Участниками были профессиональный шеф-повар Бенуа де Витте — бельгиец, «осевший» в столице Приангарья, визажист Елизавета Ким, пенсионерка из Бугульдейки Валентина Матошкина и экс-мэр, экс-депутат Заксобрания Иркутской области Виктор Кондрашов, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Скриншот

Напомним, коммунист Кондрашов был иркутским градоначальником с 2010-го по 2015-й год, дважды избирался в Законодательное собрание — в 2009 и 2018 годах. В 2023 году снова выдвигался в депутаты, но потом снял свою кандидатуру с выборов. Сейчас — по крайней мере он сам об этом заявил в эфире — занимается бизнесом:

«Я посвятил его развитию Байкала. Я очень люблю наше озеро, попытаюсь его преподнести в новом свете, таким, каким вы его еще не видели», — сказал он.

Все участники очень постарались показать свои кулинарные таланты:

Бенуа де Витте, который 10 лет живет в Иркутске, приготовил изысканный ресторанный ужин;

Валентина Матошкина сделала ставку на национальные бурятские колорит и кухню, угостив всех сагудаем, бухлёром из говядины, позами, боовами и тарасуном — молочной водкой.

Елизавета Ким продемонстрировала связь с корейскими традициями и кухней;

Виктор Кондрашов привез гостей в ледовую пещеру на Ольхоне и угостил копченым омулем, дичью и «авторским байкальским десертом».

По сценарию шоу участники сами оценивали мастерство друг друга. Больше всего баллов — 89 — набрала пенсионерка Валентина Матошкина.

На втором месте, набрав 73 балла, оказалась Елизавета Ким. Отстав от нее на один балл, профессиональный шеф де Витте получил «бронзу». А «дорого-богато» накрытый экс-политиком ужин соперники оценили в 69 баллов.

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