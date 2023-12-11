Экс-мэр Иркутска и бельгийский шеф-повар проиграли кулинарный батл пенсионерке из Бугульдейки

Напомним, коммунист Кондрашов был иркутским градоначальником с 2010-го по 2015-й год, дважды избирался в Законодательное собрание — в 2009 и 2018 годах. В 2023 году снова выдвигался в депутаты, но потом снял свою кандидатуру с выборов. Сейчас — по крайней мере он сам об этом заявил в эфире — занимается бизнесом:
«Я посвятил его развитию Байкала. Я очень люблю наше озеро, попытаюсь его преподнести в новом свете, таким, каким вы его еще не видели», — сказал он.
Все участники очень постарались показать свои кулинарные таланты:
Бенуа де Витте, который 10 лет живет в Иркутске, приготовил изысканный ресторанный ужин;
Валентина Матошкина сделала ставку на национальные бурятские колорит и кухню, угостив всех сагудаем, бухлёром из говядины, позами, боовами и тарасуном — молочной водкой.
Елизавета Ким продемонстрировала связь с корейскими традициями и кухней;
Виктор Кондрашов привез гостей в ледовую пещеру на Ольхоне и угостил копченым омулем, дичью и «авторским байкальским десертом».
По сценарию шоу участники сами оценивали мастерство друг друга. Больше всего баллов — 89 — набрала пенсионерка Валентина Матошкина.
На втором месте, набрав 73 балла, оказалась Елизавета Ким. Отстав от нее на один балл, профессиональный шеф де Витте получил «бронзу». А «дорого-богато» накрытый экс-политиком ужин соперники оценили в 69 баллов.