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07:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 городских маршрутов

В мэрии Новосибирска предложили отменить 57 маршрутов. Постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно опубликованному документу, в региональном центре планируется отменить 15 маршрутных автобусов и 42 маршрутных такси.

В документе написано, что он разработан в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Новосибирска, а также Комплексной схемой организации дорожного движения города.

Целью постановления является «эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения», «повышение качества транспортного обслуживания». Кроме этого, в цели вошла оптимизация структуры и топологии маршрутной сети.

Власти также планируют изменить 70 уже действующих маршрутов транспорта. А с 2028 года в планах заключить 64 муниципальных контракта на автобусные и 11 на трамвайные перевозки.

В муниципалитете добавили, что маршруты, которые хотят отменить, будут дублироваться, либо заменяться другими.

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