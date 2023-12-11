07:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 городских маршрутов
В мэрии Новосибирска предложили отменить 57 маршрутов. Постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно опубликованному документу, в региональном центре планируется отменить 15 маршрутных автобусов и 42 маршрутных такси.
В документе написано, что он разработан в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Новосибирска, а также Комплексной схемой организации дорожного движения города.
Целью постановления является «эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения», «повышение качества транспортного обслуживания». Кроме этого, в цели вошла оптимизация структуры и топологии маршрутной сети.
Власти также планируют изменить 70 уже действующих маршрутов транспорта. А с 2028 года в планах заключить 64 муниципальных контракта на автобусные и 11 на трамвайные перевозки.
В муниципалитете добавили, что маршруты, которые хотят отменить, будут дублироваться, либо заменяться другими.