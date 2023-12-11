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07:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Где на Дальнем Востоке оказалась самая высокая инфляция

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ФедералПресс. Аналитики сообщили об уровне инфляции на Дальнем Востоке за 10 месяцев 2023 года. Средний показатель по макрорегиону составил 6%.

Источник: Freepik

Согласно данным Амурстата, больше всего цены на продукты выросли в Бурятии и Приморье — на 6,5 и 7% соответственно. В Амурской области повышение составило 6%, на Камчатке — 5,5%, в Якутии — 5%. Медленнее всего цены росли в Сахалинской области — повышение за 10 месяцев составило 4%.

Что касается непродовольственных товаров, то существенное подорожание в этой категории коснулось всего ДФО. Снова на первое место вышел Приморский край, где рост составил 10%. На второй строчке оказался Забайкальский край с 8%, на третьей — Приамурье с 7,5%. На Чукотке, в Магаданской области и Хабаровском крае зафиксировано повышение стоимости товаров на 5%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что рост цен в Приморье продолжает бить рекорды, показатели инфляции остаются высокими. Самый низкий уровень зафиксирован на Ямале.

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