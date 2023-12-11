Где на Дальнем Востоке оказалась самая высокая инфляция

Согласно данным Амурстата, больше всего цены на продукты выросли в Бурятии и Приморье — на 6,5 и 7% соответственно. В Амурской области повышение составило 6%, на Камчатке — 5,5%, в Якутии — 5%. Медленнее всего цены росли в Сахалинской области — повышение за 10 месяцев составило 4%.
Что касается непродовольственных товаров, то существенное подорожание в этой категории коснулось всего ДФО. Снова на первое место вышел Приморский край, где рост составил 10%. На второй строчке оказался Забайкальский край с 8%, на третьей — Приамурье с 7,5%. На Чукотке, в Магаданской области и Хабаровском крае зафиксировано повышение стоимости товаров на 5%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что рост цен в Приморье продолжает бить рекорды, показатели инфляции остаются высокими. Самый низкий уровень зафиксирован на Ямале.