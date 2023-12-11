08:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Преподаватель из Екатеринбурга перепела SHAMAN"а на Первом канале
Девушка выступила в финале шоу «Перепой звезду!».
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Преподаватель сценической речи из Екатеринбурга Татьяна Смирнягина приняла участие в ТВ-шоу «Перепой звезду!» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 10 декабря 2023 года.
Свердловчанке 24 года. В 2020 году она окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, в котором позже стала преподавать. На шоу девушка бросила вызов певцу SHAMAN"у — на сцене они дуэтом исполнили песню последнего под названием «Ты моя».
— Это программа, которая дает шанс показать своим таланты, называется «Перепой звезду!». Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось, — сказал SHAMAN в эфире телепередачи.
В жюри шоу лучшего исполнителя выбирали Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева. Все судьи проголосовали за Татьяну Смирнягину.