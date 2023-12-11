10:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Хирурги ККБ имени Сергеева в Хабаровске восстановили костную структуру лица
Операция понадобилась женщине после онкологического заболевания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2018 году женщине был диагностирован рак правой небной миндалины.
После пройденного курса лучевой терапии она обратилась в стоматологию для удаления зуба. И хотя процедура прошла успешно, рана не заживала долгое время. Уже существующие проблемы добавились диагнозом «остеомиелит нижней челюсти».
— В течение нескольких лет пациентке приходилось регулярно подвергаться процедурам по удалению пораженных участков некроза. Как результат, истончение костной ткани привело к перелому нижней челюсти, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Врачи больницы успешно провели удаление пораженного фрагмента кости и установили индивидуальную реконструктивную пластину. После операции пациентка смогла восстановить свою обыденную жизнь.