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Спецоперация на Украине
10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Хирурги ККБ имени Сергеева в Хабаровске восстановили костную структуру лица

Операция понадобилась женщине после онкологического заболевания.

Источник: Комсомольская правда

В 2018 году женщине был диагностирован рак правой небной миндалины.

После пройденного курса лучевой терапии она обратилась в стоматологию для удаления зуба. И хотя процедура прошла успешно, рана не заживала долгое время. Уже существующие проблемы добавились диагнозом «остеомиелит нижней челюсти».

— В течение нескольких лет пациентке приходилось регулярно подвергаться процедурам по удалению пораженных участков некроза. Как результат, истончение костной ткани привело к перелому нижней челюсти, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Врачи больницы успешно провели удаление пораженного фрагмента кости и установили индивидуальную реконструктивную пластину. После операции пациентка смогла восстановить свою обыденную жизнь.

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