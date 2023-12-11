08:03 (мск), источник: Om1.ru
Всего 0 градусов: через неделю в Омск вернётся тепло
Однако перед Новым годом снова немного похолодает.
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По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 12 декабря днём температура воздуха опустится до −28…-33 градусов. В среду, 13 декабря, днём ожидается −23…-28 градусов. Осадков в эти дни не будет.
Однако после этой недели погода значительно изменится, начнётся тепло. Примерно с 18 по 26 декабря температура воздуха может составить −4…0 градусов. При этом перед Новым годом снова похолодает, но уже только до −17…-20 градусов. По словам синоптиков, в эти дни будет облачность и снег.
Отметим, что прогнозы предварительные и в любой момент могут измениться. Более точная информация о погоде появляется за три дня.