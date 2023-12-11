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06:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Площадь Кузбасса может уменьшиться на 150 га

Часть территории может быть передана Хакассии.

По сообщению Верховного Совета Республики Хакасия, на предстоящем заседании республиканского парламента планируется утвердить изменения границ территории региона, так как часть земель отходит Хакассии из Кемеровской области.

Документ рассмотрен на заседании комитета Верхового совета, теперь вынесен на пленарную сессию. Согласно законопроекту, Хакассия получит 150 га лесного массива, который ранее принадлежал Кузбассу.

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