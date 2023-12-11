07:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирской области похолодает до −44 градусов 12 декабря
Синоптики предупреждают новосибирцев о продолжающейся волне холода в регионе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным Западно-Сибирского УГМС, максимально столбик термометра опустится до −44 градусов.
В ночь на вторник, 12 декабря, температура воздуха составит −33, −38 градусов, местами — до −44 градусов. Днем будет −27, −32 градуса, местами похолодает до −37 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 3−8 м/с.
В целом с 11 по 13 декабря в Новосибирской области будет аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от −35 градусов и ниже, в отдельных районах будут сорокоградусные морозы.