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07:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области похолодает до −44 градусов 12 декабря

Синоптики предупреждают новосибирцев о продолжающейся волне холода в регионе.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Аргументы и факты

По данным Западно-Сибирского УГМС, максимально столбик термометра опустится до −44 градусов.

В ночь на вторник, 12 декабря, температура воздуха составит −33, −38 градусов, местами — до −44 градусов. Днем будет −27, −32 градуса, местами похолодает до −37 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 3−8 м/с.

В целом с 11 по 13 декабря в Новосибирской области будет аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от −35 градусов и ниже, в отдельных районах будут сорокоградусные морозы.

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