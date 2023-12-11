07:49 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Балерину Бржозовскую похоронят в понедельник на Восточном кладбище
Перед похоронами в Большом театре состоится прощание с артисткой, а затем гражданская панихида.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Похороны знаменитой белорусской балерины Людмилой Бржозовской состоятся в понедельник в Минске, сообщили в Министерстве культуры Беларуси.
По данным ведомства, прощание с народной артисткой пройдет с 11:30 до 13:00 в Большом театре, позже — гражданская панихида.
«Похоронена артистка будет на Восточном кладбище», — сказали в Минкульте.
Знаменитая балерина, работавшая в белорусском Большом театре, умерла 6 декабря в возрасте 77 лет. Соболезнования в связи с ее кончиной выразил президент республики Александр Лукашенко, назвав ее гениальной артисткой, талантом которой восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире.
Бржозовская родилась в Минске 4 июня 1946 года. Окончила Белорусское государственное хореографическое училище, с 1966 года работала артисткой балета в Большом театре. В 29 лет она получила звание народной артистки Беларуси.
Бржозовская была первой исполнительницей партий Кармен, Евы, Неле, Фригии, Маши, Возлюбленной в постановках Валентина Елизарьева «Кармен-сюита», «Сотворение мира», «Тиль Уленшпигель», «Спартак», «Щелкунчик», «Кармина Бурана».
С 1997-го и до конца своих дней она работала педагогом-репетитором Большого театра.