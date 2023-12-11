07:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Лечение мочекаменной болезни в Хабаровске вышло на новый уровень
Врачи обучились современным методикам проведения операций.
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Врачи хабаровской ККБ № 2 им. профессора С. И. Сергеева обучились новым методам лечения мочекаменной болезни. С помощью современных лазерных аппаратов операции проходят быстро и без больших разрезов, что сокращает время реабилитации и не создает косметических дефектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Один из методов называется перкутанная литотрипсия. Лазер вводится пациенту через небольшой разрез в поясничном отделе, направляется в полость почки и разрушает камни. Вторая методика выполняется с помощью тонкого гибкого инструмента: его вводят через мочевые пути, а камни дробят с помощью лазера. На сегодняшний день это самый современный, малотравматичный способ лечения мочекаменной болезни.
— Чаще всего почка страдает именно от мочекаменной болезни. Недавно мы закупили качественный лазер, который позволяет добраться до больших и трудно расположенных камней и раздробить их. Это операции очень высокой эффективности, оставляющие малые разрезы или без разрезов вообще. Применив все новые инструменты и методы, которые сейчас есть, мы можем быстрее выписать пациента, пожать ему руку и сказать: «Вы теперь больше не пациент», — рассказал руководитель уронефрологического центра ККБ № 2 им. профессора С. И. Сергеева Александр Миллер.
Ранее в Хабаровском крае подобные виды операций не проводились. Теперь в уронефрологическом отделении будут выполнять абсолютно все виды операций, которые доступны жителям Москвы.