Последние новости Воронежа на 11 декабря 2023 года: «Факел» закончил первую половину сезона, циклон принес в область мощный снегопад

Воронежский «Факел» сыграл с московским «Динамо». Матч в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги прошел на Центральном стадионе профсоюзов 10 декабря. Счет открыли гости на 29-й минуте — забил форвард «Динамо» Ярослав Гладышев. А уже в конце встречи нападающий воронежского клуба Максим Максимов реализовал пенальти. Итоговый счет — 1:1. Таким образом «Факел» набрал 21-е очко и по итогам первой половины чемпионата остался на 11 месте. 3 марта 2024 года воронежская команда сыграет в 19 туре с нижегородским «Пари НН» в гостях.
На воронежской трассе в страшной аварии погиб ребенок. ДТП случилось 10 декабря около 15 часов на трассе «Курск-Саратов» в Нижнедевицком районе. По данным полиции, 34-летняя местная жительница на автомобиле «Киа Соул» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле Лачетти». В результате аварии пострадали четыре человека: водитель и семилетняя пассажирка «Киа», водитель и пассажир «Шевроле». Кроме того, от полученных травм на месте ДТП скончался ребенок, также пассажир первой иномарки.
Воронежцы потратят на новогодние подарки на 1600 рублей больше, чем в прошлом году. Аналитики сервиса SuperJob провели соответствующий опрос. В нем приняли участие пять тысяч человек, в том числе и жители нашего региона. Выяснилось, что воронежцы готовы потратить на новогодние подарки 14,9 тысячи рублей. Для сравнения: в 2022 году выделяемая на презенты сумма равнялась 13,3 тысячи, в 2021 году — 14,5 тысячи, в 2020 году — 14 тысяч и в 2019 году — 14,3 тысячи рублей. Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно).
Мощные снегопады принес в Воронежскую область циклон. Снег шел в столице Черноземья на протяжении всей субботы, в последний день недели дав горожанам передышку. Но это ненадолго, говорят синоптики. В понедельник, 11 декабря, осадки продолжатся с прежней силой. Непрекращающиеся снегопады прогнозирую на период с 11 по 14 декабря. В пятницу их интенсивность несколько уменьшится, но снег продолжит идти, только уже мокрый. Выходные также будут снежными. В течение всей рабочей недели дневная температура составит 4−7 градусов ниже нуля. Ночью будет 7−8 со знаком «минус».