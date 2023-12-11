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10:46 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин: До конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

На линии курсируют поезда трех современных серий: «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

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6
фотографий

На Калужско-Рижской линии метро завершается обновление подвижного состава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Калужско-Рижскую линию планируем полностью укомплектовать новыми поездами до конца года. Только за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов “Москва-2020”», — написал мэр Москвы.

Сейчас на Калужско-Рижской линии курсируют три типа поездов современных серий. Среди них составы модели «Ока», в которых впервые стали устанавливать системы обеззараживания воздуха, «Москва» со сквозным проходом и USB-зарядками, а также «Москва-2020» — самые инновационные и комфортные в столичном метрополитене.

В 2024 году планируется начать обновление составов на Замоскворецкой линии.

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