10:46 (мск), источник: MOS.Ru
Собянин: До конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами
На линии курсируют поезда трех современных серий: «Ока», «Москва» и «Москва-2020».
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На Калужско-Рижской линии метро завершается обновление подвижного состава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Калужско-Рижскую линию планируем полностью укомплектовать новыми поездами до конца года. Только за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов “Москва-2020”», — написал мэр Москвы.
Сейчас на Калужско-Рижской линии курсируют три типа поездов современных серий. Среди них составы модели «Ока», в которых впервые стали устанавливать системы обеззараживания воздуха, «Москва» со сквозным проходом и USB-зарядками, а также «Москва-2020» — самые инновационные и комфортные в столичном метрополитене.
В 2024 году планируется начать обновление составов на Замоскворецкой линии.