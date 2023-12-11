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08:04 (мск), источник: Om1.ru

Омичам рассказали, куда обращаться, если тепло в квартирах так и не появилось

Все котлоагрегаторы на ТЭЦ-5 запущены, но омичи продолжают жаловаться на холодные батареи.

Источник: Om1.ru

В Минэнерго рассказали, куда обращаться омичам в случае холодных батарей в квартирах. В ведомстве отметили, что на данный момент на ТЭЦ-5 работают все котлоагрегаторы, в том числе и резервные.

«В случае низкой температуры в квартире вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые проводят регулировку температурного режима в каждом многоквартирном доме».

сообщили в министерстве

Также можно обращаться по номерам единых диспетчерских служб:

ДДС города Омска — 78−78−78;

Департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — 357−806.

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