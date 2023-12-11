08:04 (мск), источник: Om1.ru
Омичам рассказали, куда обращаться, если тепло в квартирах так и не появилось
Все котлоагрегаторы на ТЭЦ-5 запущены, но омичи продолжают жаловаться на холодные батареи.
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В Минэнерго рассказали, куда обращаться омичам в случае холодных батарей в квартирах. В ведомстве отметили, что на данный момент на ТЭЦ-5 работают все котлоагрегаторы, в том числе и резервные.
«В случае низкой температуры в квартире вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые проводят регулировку температурного режима в каждом многоквартирном доме».
Также можно обращаться по номерам единых диспетчерских служб:
ДДС города Омска — 78−78−78;
Департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — 357−806.