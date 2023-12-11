07:55 (мск), источник: Om1.ru
Более 50 замерзающих спасли в морозы на новосибирских трассах
На региональных и федеральных трассах в морозы несут дежурство мобильные бригады дорожников.
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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщает о 20 случаях выезда к пострадавшим за последние четыре дня, когда установилась морозная погода. Дорожниками было спасено более 50 человек, в том числе и детская хоккейная команда.
Основными причинами остановки транспорта на трассах стали проблемы с топливом и различные поломки. Большинство инцидентом произошло на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар».
Всего на региональных трассах дежурит 30 мобильных пунктов обогрева — это машины с тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном.
ТУАД напоминает: сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8−913−949−00−30 — для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8−383−335−81−55.
На федеральных трассах работает патрульная бригада Сибуправтодора — ГАЗель с тёплыми вещами, горячим чаем и средствами для обогрева транспортных средств. При выходе из строя транспортного средства звоните по телефону 112 или в круглосуточные диспетчерские Сибуправтодора:
· в Новосибирской области — (383)262−62−72, 8−913−943−12−74;
· в Кемеровской и Томской областях —
· в Омской области —