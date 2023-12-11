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07:55 (мск), источник: Om1.ru

Более 50 замерзающих спасли в морозы на новосибирских трассах

На региональных и федеральных трассах в морозы несут дежурство мобильные бригады дорожников.

Источник: Om1.ru

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщает о 20 случаях выезда к пострадавшим за последние четыре дня, когда установилась морозная погода. Дорожниками было спасено более 50 человек, в том числе и детская хоккейная команда.

Основными причинами остановки транспорта на трассах стали проблемы с топливом и различные поломки. Большинство инцидентом произошло на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар».

Всего на региональных трассах дежурит 30 мобильных пунктов обогрева — это машины с тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном.

ТУАД напоминает: сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8−913−949−00−30 — для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8−383−335−81−55.

На федеральных трассах работает патрульная бригада Сибуправтодора — ГАЗель с тёплыми вещами, горячим чаем и средствами для обогрева транспортных средств. При выходе из строя транспортного средства звоните по телефону 112 или в круглосуточные диспетчерские Сибуправтодора:

· в Новосибирской области — (383)262−62−72, 8−913−943−12−74;

· в Кемеровской и Томской областях — 8 (3842) 75−29−76, 8−961−707−85−69;

· в Омской области — 8 (3812) 40−70−16, 8−913−670−12−36.

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