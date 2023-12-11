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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Ограничивают подачу горячей воды за долги в Хабаровском крае

Энергетики проводят рейды для выявления неплательщиков.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровскэнергосбыт борется с неплательщиками за тепловую энергию и применяет меры — ограничение горячей воды для недобросовестных потребителей. До конца года планируются совместные рейды энергетиков и специалистов управляющих компаний и ТСЖ по всему Хабаровскому краю.

Для нарушителей применяется адресное отключение горячего водоснабжения. После введения ограничений восстановление комфортной температуры в водопроводе возможно только при полном погашении долга.

В ноябре горячее водоснабжение было ограничено для 790 неплательщиков. До конца года планируется провести примерно 1,5 тысячи рейдовых мероприятий по ограничению подачи горячей воды в квартиры и дома должников Хабаровского края.

— В график ограничения подачи ресурсов включаются клиенты, у которых задолженность за потребленные услуги превышает 2 периода согласно нормативу потребления, или у которых есть неоплаченные судебные и исполнительные листы, — сказал начальник управления по работе с частными клиентами и ИКУ Филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.

Недобросовестным плательщикам грозят серьезные ограничения, такие как арест банковского счета, запрет на выезд за границу, удержание части заработной платы, а также ограничения в сфере сделок с недвижимостью и автотранспортом.

Хабаровскэнергосбыт призывает клиентов решить вопросы по задолженности до конца 2023 года. При полном погашении долга за отопление и горячую воду, а также оплате текущего ноябрьского счета до 25 декабря 2023 года ДЭК предлагает списание штрафов за просрочку. Подробности акции доступны на сайте ДЭК.

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