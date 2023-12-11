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08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозы укрепляются, ветер усиливается: погода на неделю не обрадует жителей Хабаровского края

Морозной и ветреной будет погода в Хабаровске 11—15 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Пошла вторая декада декабря, а в Хабаровском крае морозы уже за −30 градусов. Самые лютые холода продвигаются по северу региона. В других районах хоть и не такой большой «минус», но и своих проблем в виде ветра хватает. С каждой «семидневкой» морозы будут только крепнуть, поэтому резонно сообщить прогноз в Хабаровском крае на эту неделю.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 11—15 ДЕКАБРЯ

На этой неделе Хабаровский край будет находиться под влиянием морозного сибирского антициклона. Вместе с ним на территорию региона просачивается холодный континентальный воздух. Именно он ответственен за набирающие силу морозы.

— На юге и в центре края, включая Хабаровск, ночные температуры будут около −22−29 градусов. Днем не сильно теплее: в пределах −17−22 градусов, — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС» Никита Перерва.

Вместе с морозами атакует и ветер. До 15 декабря его скорость будет около 9−14 метров в секунду. 12—14 декабря ветер усилится: по прогнозам синоптиков, будут отмечаться порывы 15−18 метров в секунду. Утихнет стихия, ориентировочно, 16 декабря.

Плюсом в такой погодной обстановке будет отсутствие осадков. Практически всю неделю в регионе будет ясно. Но синоптики не исключают, что к концу «семидневки» может выпасть небольшой снег.

Прогноз в Хабаровском крае еще будет уточняться.

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