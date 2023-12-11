07:53 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирске жители посёлка Тихий просят о помощи Президента РФ
Жители посёлка Тихий записали видеообращение к Владимиру Путину, чтобы вернуть маршрутку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Зелёная дружина» жители посёлка Тихий вышли на улицу во время мороза в −40 градусов — они записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с общественным транспортом, которого нет уже более года.
По словам жителей, маршрутку № 311 власти отменили ещё год назад и более 3 000 местных жителей приходится добираться до ближайшей остановки два километра. Стоит учитывать, что в посёлке также проживают пожилые люди, которым тяжёло ходить и дети-школьники, которые ежедневно посещают школу и затрачивают много времени на передвижение.
Видеообращение местные жители также собираются отправить на «прямую линию» Владимира Путина.
Напомним, что в Новосибирске маршрутка № 8 подняла цену до 50 рублей.