На смену морозам придет тепло. Узгидромет рассказал о погоде на этой неделе

По прогнозам синоптиков, самые низкие температуры осенне-зимнего сезона ждут узбекистанцев 12—13 декабря. Но действие нынешнего полярного холодного антициклона временно, и поэтому 13—14 декабря ожидается ясная и сухая погода без осадков, а начиная с 14 декабря температура будет постепенно повышаться.
13—14 декабря в южных регионах дневная температура достигнет 13 градусов тепла, на севере будет 0 градусов, а в других регионах — до 5 градусов тепла.
В горных районах республики переменная облачность, 12 декабря временами снег. 13—14 декабря без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. 12 декабря местами возможно усиление до 13−18 м/с.
Температура 12 декабря ночью и днем 8−13 градусов мороза, 13 декабря ночью 10−15 градусов мороза, днем 4−9 градусов мороза. 14 декабря ночью 10−15 градусов мороза, днем 0−5 градусов мороза.