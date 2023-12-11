08:37 (мск), источник: АиФ Иркутск
Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области
Находится она на реке Уда между поселками Октябрьский и Пионерский в Чунском районе. Она рассчитана на все виды транспорта весом до 20 тонн.
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В Иркутской области открыли первую в этом зимнем сезоне ледовую переправу. Находится она на реке Уда между поселками Октябрьский и Пионерский в Чунском районе. Она рассчитана на все виды транспорта весом до 20 тонн.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, ледовая переправа призвана сократить расстояние для перевозки грузов и проезда транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб.
Всего этой зимой в Иркутской области планируют запустить 49 ледовых переправ в 21 муниципальном образовании региона. Причем, 15 из них будут иметь областное значение и 34 — местного значения. Спасатели напоминают о том, что выезд на лед вне оборудованных переправ в Иркутской области по-прежнему небезопасен.