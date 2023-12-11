08:34 (мск), источник: Newslab.ru
Мэр Красноярска проведет прямой эфир в соцсетях
В понедельник, 11 декабря, глава Красноярска Владислав Логинов проведет прямой эфир в своих социальных сетях.
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В понедельник, 11 декабря, глава Красноярска Владислав Логинов проведет прямой эфир в своих социальных сетях. Трансляция будет вестись на двух площадках: во «ВКонтакте» и Telegram-канале.
«Сегодня с 19:00 до 20:00 приглашаю всех красноярцев к диалогу, — анонсировал прямой эфир мэр. — Отвечу на самые актуальные вопросы об уборке улично-дорожной сети, дефиците социальных объектов, работе общественного транспорта и другие».
Свои вопросы на волнующие темы жители могут оставлять в комментариях к посту.
Напомним, ранее мэр подвел итоги выходных и рассказал, как город переживает крепкий мороз.