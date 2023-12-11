Главное
Спецоперация на Украине
08:34 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр Красноярска проведет прямой эфир в соцсетях

В понедельник, 11 декабря, глава Красноярска Владислав Логинов проведет прямой эфир в своих социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 11 декабря, глава Красноярска Владислав Логинов проведет прямой эфир в своих социальных сетях. Трансляция будет вестись на двух площадках: во «ВКонтакте» и Telegram-канале.

«Сегодня с 19:00 до 20:00 приглашаю всех красноярцев к диалогу, — анонсировал прямой эфир мэр. — Отвечу на самые актуальные вопросы об уборке улично-дорожной сети, дефиците социальных объектов, работе общественного транспорта и другие».

Свои вопросы на волнующие темы жители могут оставлять в комментариях к посту.

Напомним, ранее мэр подвел итоги выходных и рассказал, как город переживает крепкий мороз.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мэр Красноярска проведет прямой эфир в соцсетях
Анатолия Быкова приговорили к 20 годам колонии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта