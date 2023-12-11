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09:29 (мск), источник: Калининград.Ru

На рабочей неделе в Калининградской области прогнозируют потепление до +3°C

Во все дни ожидаются осадки.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Калининград.Ru

На рабочей неделе в Калининградской области ожидается потепление. Такой прогноз даёт Гидрометцентр России.

В понедельник, 11 декабря, вторник и пятницу температура воздуха днём составит +3°C, в среду — +2°C, в четверг — +1°C. В ночные часы столбик термометра покажет −2…+1°C.

Во все дни прогнозируют осадки в виде снега с дождём. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

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