09:29 (мск), источник: Калининград.Ru
На рабочей неделе в Калининградской области прогнозируют потепление до +3°C
Во все дни ожидаются осадки.
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На рабочей неделе в Калининградской области ожидается потепление. Такой прогноз даёт Гидрометцентр России.
В понедельник, 11 декабря, вторник и пятницу температура воздуха днём составит +3°C, в среду — +2°C, в четверг — +1°C. В ночные часы столбик термометра покажет −2…+1°C.
Во все дни прогнозируют осадки в виде снега с дождём. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.