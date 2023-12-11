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09:35 (мск), источник: СуперОмск

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ковидом в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает в понедельник, 11 декабря 2023 года, об актуальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

«За неделю 04.12.-10.12.2023) зарегистрировано 1425 случаев заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 73,96 на 100 тыс. населения, что на 9,4% выше, чем на предыдущей неделе. Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет, на долю которых приходится 85,5% от всех случаев заболеваний», — сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 0,6% случаев в виде бессимптомных форм.

Напомним, что неделей ранее в Омской области было зафиксировано 1317 случаев ковида.

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