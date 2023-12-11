Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ковидом в Омской области

«За неделю 04.12.-10.12.2023) зарегистрировано 1425 случаев заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 73,96 на 100 тыс. населения, что на 9,4% выше, чем на предыдущей неделе. Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет, на долю которых приходится 85,5% от всех случаев заболеваний», — сообщает ведомство.
По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 0,6% случаев в виде бессимптомных форм.
Напомним, что неделей ранее в Омской области было зафиксировано 1317 случаев ковида.