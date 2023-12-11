Как выбрать самые сладкие мандарины, южноуральцам рассказали эксперты

Чтобы выбрать достойное украшение вашего праздничного стола, следите за тем, чтобы мандарин не был повреждён, а кожица была равномерно и ярко окрашена. Кроме того, спелый фрукт намного тяжелее, так как содержит больше сока, а ещё он легко чистится.
Если вы заметили на мандарине мягкие участки, то покупать его не стоит — он водянистый и безвкусный. А неравномерная окраска и зеленоватые пятна указывают на то, что цитрус не дозрел.
— Если мандарины высыхают, сморщиваются, а их кожа становится твёрдой, то фрукт перезрел, — добавили эксперты.
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