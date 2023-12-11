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09:01 (мск), источник: Pchela.News

Как выбрать самые сладкие мандарины, южноуральцам рассказали эксперты

Для многих южноуральцев Новый год неразрывно связан с ароматом сладких мандаринов. В преддверии праздника полки супермаркетов ломятся от большого количества этих ярко-оранжевых плодов. А как понять, что перед вами действительно спелый и вкусный цитрус, рассказали специалисты Роскачества.

Чтобы выбрать достойное украшение вашего праздничного стола, следите за тем, чтобы мандарин не был повреждён, а кожица была равномерно и ярко окрашена. Кроме того, спелый фрукт намного тяжелее, так как содержит больше сока, а ещё он легко чистится.

Если вы заметили на мандарине мягкие участки, то покупать его не стоит — он водянистый и безвкусный. А неравномерная окраска и зеленоватые пятна указывают на то, что цитрус не дозрел.

— Если мандарины высыхают, сморщиваются, а их кожа становится твёрдой, то фрукт перезрел, — добавили эксперты.

До Нового года осталось совсем немного, поэтому сейчас самое время подумать о сюрпризах для своих родных и близких. Поэтому советуем обратить внимание на наш материал, где эксперты рассказывают, как выбрать сладкий подарок для своего ребёнка, который будет не только вкусным, но и безопасным.

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