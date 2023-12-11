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09:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Кинотеатр «Электрон» сносят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался снос кинотеатра «Электрон», одного из старейших в городе. На месте кинотеатра планируется строительство многоквартирного дома.

Источник: Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», кинотеатр был официально закрыт весной 2023 года. В нем был всего один зал, и его работа не окупалась. Во время пандемии коронавируса ситуация осложнилась.

Собственники кинотеатра (группа «Электроника») о его возможном закрытии говорили еще весной 2022 года. В начале текущего года архитектурный совет рассмотрел предложенный «Электроникой» проект многоквартирного дома и счел возможным его размещение на месте кинотеатра.

Андрей Репин.

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