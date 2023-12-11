Кондуктор высадила школьницу из автобуса за отказ платить наличными. Это законно?

Школьницу высадили накануне вечером из автобуса № 118, который ехал из Красноярска в деревню Минино, рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Транспортная карта не сработала, и девочка предложила оплатить проезд банковской картой. Но кондуктор потребовала оплату наличными. С собой налички у ребенка не оказалось. В итоге школьницу высадили.
«Согласно Закону о защите прав потребителей те перевозчики, выручка которых за прошлый год составила свыше 20 млн. руб. просто обязаны обеспечить своим пассажирам варианты оплаты проезда на выбор — наличными деньгами или путём использования национальных платежных инструментов (платежных карт “Мир” и иных электронных средств платежа). Принуждать оплачивать проезд только за наличные деньги перевозчик не имеет права. А отсутствие в автобусе терминала либо его неисправное состояние не освобождают перевозчика от обязанности заключить с пассажиром договор перевозки», — объясняют в ведомстве.
Перевозчик получил предостережение за то, что высадил ребенка из автобуса. В ведомстве также напомнили, что детей до 16 лет без сопровождения законного представителя запрещено высаживать из автобуса. За это можно получить административное дело.