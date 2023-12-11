09:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Челябинска назвали новую дату открытия ледового городка на площади Революции
Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроется после 25 декабря.
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Строительство ледового городка на площади Революции в Челябинске идет по графику, несмотря на аномальные морозы. Об этом рассказали на аппаратном совещании в администрации города. По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, к 25 декабря планируется завершить монтаж праздничной иллюминации. К этому же сроку закончатся и основные строительные работы, добавил замглавы города по соцполитике Сергей Авдеев:
— Ледовый городок, несмотря на погодные условия, строится по графику. Предполагаем открытие после 25 декабря, на этой неделе опубликуем всю новогоднюю афишу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ледовый городок на площади Революции будет построен к 22 декабря. Еще когда начиналось его строительство, возникла проблема со стройматериалами — из-за аномального тепла не успел в достаточном количестве замерзнуть лед.
Темой оформления главной площади Челябинска в этом году стала «Малахитовая шкатулка». В центре Челябинска появятся ледяные герои сказов Бажова, лабиринт-Великий Полоз, трон с ящерицами, избушка, по которой скачет Серебряное Копытце из светодиодов. В этом году на сооружение городка потратили 15 млн рублей.