11:37 (мск), источник: АиФ Пермь
Самыми загруженными автобусными маршрутами в Перми признаны № 77 и № 14
Пассажиропоток всего городского общественного транспорта вырос на 13,7%.
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Маршруты пермских автобусов № 77 и № 14 признаны самыми загруженными за десять месяцев, передаёт Business Class.
В городском департаменте транспорта составили ТОП-15 направлений автобусов с наиболее высоким пассажиропотоком в Перми. На первом месте в рейтинге расположился автобус № 77 («Памирская — Мильчакова»). За десять месяцев текущего года по этому маршруту совершено 9,5 миллионов поездок. По сравнению с прошлым годов, число пассажиров 77-го маршрута выросло на 16,9%.
На втором месте среди самых популярных маршрутов расположился № 14 "Маяковского — 2-я Запорожская) — здесь пассажиропоток вырос на 21,9%, пермяки совершили за десять месяцев на этом маршруте 8,5 миллионов поездок.
Замыкает тройку лидеров маршрут № 27 («Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный»), где рост пассажиропотока составил 16,3%. Им воспользовались 7,7 миллионов человек.
Далее, на четвёртом месте находится маршрут № 1 (Пермь II — микрорайон Садовый). Пятое место занял маршрут № 36 (Театр «Ироничная компания» — микрорайон «Вышка I»).
В целом пассажиропоток всего общественного транспорта Перми вырос по сравнению с 2022 годом на 13,7%, резюмировали в департаменте транспорта Перми.