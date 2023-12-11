Первый центр женского здоровья начал прием по новому стандарту

В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья. Это стало важным этапом в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В его рамках в столице создадут сеть современных специализированных клиник. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31. Здесь создана максимально комфортная атмосфера, ведут прием высококвалифицированные специалисты, установлено современное диагностическое оборудование. Мы уверены, что каждая пациентка центра будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к ее здоровью», — сообщила заммэра.
Все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным медицинским оборудованием по единому стандарту. В них будут кабинеты лучевой диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса.
Принимать пациенток будут врачи разных специальностей. Это позволит наблюдать за здоровьем каждой из них с учетом индивидуальных особенностей и вести ее на протяжении всей жизни, включая такие важные периоды, как беременность и роды.
В новом центре будут применять современные подходы к профилактике и лечению женщин, в том числе выявлять на ранней стадии онкологические заболевания, патологии шейки матки, доброкачественных образований молочной железы, лечению бесплодия и других болезней. Кроме того, пациенток смогут наблюдать во время подготовки к беременности и родам, для них организуют занятия в школе будущих родителей.