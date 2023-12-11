Больше чем 100 тысячам прикамцев запретили выезжать за рубеж

«Игнорируя финансовые обязательства, они рискуют остаться без долгожданного новогоднего отпуска за пределами страны. Сейчас самое время проверить себя на наличие долгов по исполнительным производствам и погасить их. Чем раньше это сделать, тем меньше шансов уехать из аэропорта не в теплые страны, а в подразделение судебных приставов», — предупредили в УФССП по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что чаще всего запрет вводят для тех, кто в течение двух месяцев так и не заплатил долг свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, при наличии задолженности более 30 тысяч рублей пристав может ограничить выезд на следующий день после окончания периода добровольного погашения. Также невыездными являются те граждане, кого суд обязал исполнить требования неимущественного характера.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Пермском крае приставы испортили свадьбу нерадивой матери, отправив ее из ЗАГСа в суд.