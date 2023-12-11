09:43 (мск), источник: Нижегородская правда
«Скребок шире, лопата уже»: нижегородский дворник поделился секретом создания картин на футбольном поле
Максим Печенкин рисовать любит с детства.
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Необычный вид стрит-арт могли наблюдать этой зимой жители микрорайона «Седьмое небо» в Канавинском районе — картины, прочерченные на заснеженной футбольной площадке. Сначала появился портрет девушки, потом человека под одеялом, затем трёх рыбаков с огромной щукой с подписью «Дед рассказывал». Редакция сайта pravda-nn.ru нашла этого художника и пообщалась с ним.
Дворник Максим Печенкин рисовать любит с детства. Ему 53 года, и свое увлечение с возрастом он не забросил, нередко рисует портреты знакомых и дарит им для хорошего настроения. Идея создать картину на большой поверхности заснеженной спортивной площадке клуба FIFA пришла ему этой зимой.
«На поле разметка есть — как координаты для рисунка, — рассказывает он. — Это пригодилось для расчета пропорций лица. На поле много одинаковых расстояний, это помогает рисовать. Можно представить, что, что это большой листок бумаги».
Первый рисунок создавал минут сорок. За три года работы на поле Максим изучил его досконально, поэтому свой «холст» он чувствует уже интуитивно. Орудия творчества — лопата, скребок и метла.
«Скребок шире, лопата уже, — поясняет он. — Метлой рисовал ресницы и губы на женском портрете. На втором рисунке — “Человек под одеялом” — обыграл ограждение спортивной коробки как спинку кровати. Сюжет третьего рисунка — “Дед рассказывал” — взят с картины художника Валерия Сырова, это папа моего друга. Но от картины на поле ничего нет, кроме идеи. Я написал художнику, что извиняюсь за жалкую схему. Но тут и сама идея очень позитивная».
Сейчас идет снег, и свои творческие замыслы Максим отложил до более подходящих условий. По его словам, уже прикидывает, что нарисует в следующий раз.
«Пробую рисовать детали: шапку, валенок, — говорит он. — Торопиться пока некуда — снег валит. Думай, сколько хочешь и чисти, чисти, чисти».
Кроме рисования, у Максима есть еще одно увлечение — музыка. Он участник нижегородской группы «Саквояж».