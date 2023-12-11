09:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростове строительство метро отложили до 2035 года
Вместо этого власти планируют построить ветки скоростного трамвая.
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В Ростове метро начнут строить только через 12 лет. Об этом пишет 161.ru ссылаясь на администрацию города. Строительство подземного метро отложили до 2035 года. По словам властей, до этого времени строительство метро не предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Вместо этого в донской столице планируют построить четыре ветки скоростного трамвая.
Однако в генплане города также сохранена информация о строительстве пяти линий метрополитена. На этих участках запрещено вести застройку.
Ранее власти Ростова объяснили, почему оставили метро в генплане.