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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

«Мороз за пятьдесят»: в Красноярский край пришло сильное похолодание

В Красноярском крае температура воздуха опустилась ниже пятидесяти градусов.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Суровая сибирская зима окутала Красноярский край. По данным регионального МЧС, в селе Ястребово столбик термометра опустился до −52 градусов. Холодно становится от одного только вида этой цифры, но для сибиряков — это просто очередная зима.

Для примера, к отметке в пятьдесят градусов сегодня почти добрались еще несколько населенных пунктов. В основном, в Боготольском районе. Так, в селе Медяково 11 декабря зафиксировали −49, а в Юрьевке −47.

Холодно и в других частях региона. Так, в Большой Мурте столбик термометра опустился до отметки −44 градуса. В селе Агинское с утра было −46, а в Козульке −40.

Мерзнут не только небольшие населенные пункты, но и города. В Ачинске утром зафиксировали −40, а в самом Красноярске было −39.

С холодом приходят и проблемы. В некоторых населенных пунктах из-за мороза возникают проблемы с электричеством. Один из таких случаев даже закончился трагедий. В поселке Кузнецово мужчина умер, когда заводил бензиновый генератор. Он хотел согреться, но задохнулся угарным газом.

Происшествий на воде в регионе пока не фиксировали. Сейчас на Енисее идет процесс ледообразования. Кромка льда находится у Енисейска и Назимово.

А вот с чем в ближайшее время могут возникнуть проблемы так это с лавинами. В горных районах ситуация сейчас опасная, заявили в краевом МЧС. Традиционно, к опасным местам относят южные районы края.

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