11:00 (мск), источник: Комсомольская правда
«Мороз за пятьдесят»: в Красноярский край пришло сильное похолодание
В Красноярском крае температура воздуха опустилась ниже пятидесяти градусов.
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Суровая сибирская зима окутала Красноярский край. По данным регионального МЧС, в селе Ястребово столбик термометра опустился до −52 градусов. Холодно становится от одного только вида этой цифры, но для сибиряков — это просто очередная зима.
Для примера, к отметке в пятьдесят градусов сегодня почти добрались еще несколько населенных пунктов. В основном, в Боготольском районе. Так, в селе Медяково 11 декабря зафиксировали −49, а в Юрьевке −47.
Холодно и в других частях региона. Так, в Большой Мурте столбик термометра опустился до отметки −44 градуса. В селе Агинское с утра было −46, а в Козульке −40.
Мерзнут не только небольшие населенные пункты, но и города. В Ачинске утром зафиксировали −40, а в самом Красноярске было −39.
Происшествий на воде в регионе пока не фиксировали. Сейчас на Енисее идет процесс ледообразования. Кромка льда находится у Енисейска и Назимово.
А вот с чем в ближайшее время могут возникнуть проблемы так это с лавинами. В горных районах ситуация сейчас опасная, заявили в краевом МЧС. Традиционно, к опасным местам относят южные районы края.