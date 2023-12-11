Главное
Спецоперация на Украине
11:02 (мск), источник: dostup1.ru

Аномальные морозы удержатся в Челябинской области 12 и 13 декабря

Синоптики продлили штормовое предупреждение еще на два дня.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Аномальные морозы сохранятся на Южном Урале в ближайшие дни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, во вторник и среду, 12 и 13 декабря, на всей территории Челябинской области удержится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более.

«В отдельных районах установится сильный мороз — минимальная температура воздуха минус 40 и ниже», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мороз спровоцировал мусорные завалы в Челябинске
Режим «черного неба» в 6 городах Челябинской области продлен еще на двое суток
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта