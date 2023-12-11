11:02 (мск), источник: dostup1.ru
Аномальные морозы удержатся в Челябинской области 12 и 13 декабря
Синоптики продлили штормовое предупреждение еще на два дня.
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Аномальные морозы сохранятся на Южном Урале в ближайшие дни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, во вторник и среду, 12 и 13 декабря, на всей территории Челябинской области удержится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более.
«В отдельных районах установится сильный мороз — минимальная температура воздуха минус 40 и ниже», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.