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09:57 (мск), источник: ivbg.ru

Жителям Ленобласти рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы

Жителям Ленинградской области рассказали, как выбрать качественные и безопасные рыбные консервы.

В Роспотребнадзоре отметили, что нужно обращать внимание на упаковку и состав продукта. Самым оптимальным выбором являются консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи. При этом важно учитывать, что консервы из свежей рыбы могут быть приготовлены только на предприятиях, находящихся рядом с морем.

Лучше отказаться от покупки вздутых консервных банок, так как такой процесс может происходить из-за размножения бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма — тяжелого заболевания, поражающего центральную нервную систему.

И не стоит покупать продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках на рынке и у случайных лиц.

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