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Спецоперация на Украине
10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Ниже климатической нормы: аномальные морозы ударили по Приморью

На севере края столбики термометров опустятся до −38°C.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Как и обещали синоптики, новая рабочая неделя в Приморье началась с морозов, и погода не даст жителям края расслабиться. На обстановку в регионе повлияет гребень антициклона, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как поделились в Примгидромете, осадков на протяжении рабочей недели не ожидается, на побережье задует сильный ветер. Минимальная температура воздуха достигнет — 16…-25°C, на севере до −27…-38°C, на побережье −9…-16°C, а максимальная −8…-17°C, на юго-востоке −3…-6°C.

В большинстве районов края столбики термометров опустятся ниже климатической нормы.

В последний рабочий день, а именно — 15 декабря, ситуация изменится. В южной половине Приморья пройдет небольшой снег. Из-за облачности минимальная температура воздуха повысится, а вот максимальная понизится на 1−5 градусов. На севере крепкие морозы сохранятся.

В приморской столице до четверга без осадков, а вот 15-го числа возможен небольшой снег. Ночная температура на протяжении недели покажет −12…-16°C, дневная −9…-13°C.

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