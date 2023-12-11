10:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Ниже климатической нормы: аномальные морозы ударили по Приморью
На севере края столбики термометров опустятся до −38°C.
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Как и обещали синоптики, новая рабочая неделя в Приморье началась с морозов, и погода не даст жителям края расслабиться. На обстановку в регионе повлияет гребень антициклона, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как поделились в Примгидромете, осадков на протяжении рабочей недели не ожидается, на побережье задует сильный ветер. Минимальная температура воздуха достигнет — 16…-25°C, на севере до −27…-38°C, на побережье −9…-16°C, а максимальная −8…-17°C, на юго-востоке −3…-6°C.
В последний рабочий день, а именно — 15 декабря, ситуация изменится. В южной половине Приморья пройдет небольшой снег. Из-за облачности минимальная температура воздуха повысится, а вот максимальная понизится на 1−5 градусов. На севере крепкие морозы сохранятся.
В приморской столице до четверга без осадков, а вот 15-го числа возможен небольшой снег. Ночная температура на протяжении недели покажет −12…-16°C, дневная −9…-13°C.