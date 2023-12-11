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10:39 (мск), источник: АиФ Владивосток

Санитарный контроль на границе с Китаем из-за пневмонии всё же усилят

Соответствующее распоряжение направил федеральный Роспотребнадзор.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор России потребовал усилить санитарный контроль на границе с Китаем. Это связано с распространением в соседней стране случаев атипичной пневмонии.

Центральный аппарат дал поручения региональным органам санитарного ведомства организовать усиленный контроль за состоянием здоровья всех прибывающих из Китая. Такие меры предпримут для недопущения завоза и распространения инфекции в России.

Соответствующие указания получили все российские регионы, граничащие с КНР.

«В территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, имеющих транспортное сообщение с КНР, даны поручения об усилении санитарно-карантинного контроля на основании оценки эпидемиологического риска», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее управление приморского Роспотребнадзора заявляло, что не видит в подобных мерах смысла, так как инфекция, которая ходит в соседней стране, не является новой, и врачи прекрасно знают, как с ней справляться.

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