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10:34 (мск), источник: АиФ Хабаровск

По Хабаровску будет ходить новогодний автобус с пожеланиями здоровья

Автобус курсирует по маршруту № 14.

Источник: Центр общественного здоровья

По Хабаровску будет ходить новогодний автобус с пожеланиями здоровья, сообщает Центр общественного здоровья Хабаровского края.

Отмечается, что этот автобус курсирует по маршруту № 14. На его борту написаны привычки, которые помогут хабаровчанам сохранить здоровье.

Кроме того на автобус нанесены QR-коды, считав их, можно посетить ресурсы, которые помогут выявлять заболевания и дать рекомендации.

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