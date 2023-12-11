10:34 (мск), источник: АиФ Хабаровск
По Хабаровску будет ходить новогодний автобус с пожеланиями здоровья
Автобус курсирует по маршруту № 14.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По Хабаровску будет ходить новогодний автобус с пожеланиями здоровья, сообщает Центр общественного здоровья Хабаровского края.
Отмечается, что этот автобус курсирует по маршруту № 14. На его борту написаны привычки, которые помогут хабаровчанам сохранить здоровье.
Кроме того на автобус нанесены QR-коды, считав их, можно посетить ресурсы, которые помогут выявлять заболевания и дать рекомендации.