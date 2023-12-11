10:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровский край пришли суровые морозы и сильный ветер
Самым холодным днем будет воскресенье 17 декабря.
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В Хабаровском крае наступила зима, настоящая, с крепкими морозами. На предстоящей неделе они сохранятся, будет преобладать морозная погода, в южных и центральных районах без осадков.
— На большей территории края небольшой снег не исключен только в конце недели, — сказал ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Между тем, на севере из-за циклонической деятельности в Охотском море местами он сохранится в течение недели. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров, на Охотском побережье до 23−28 метров. Ослабление ветра ожидается только к выходным. По словам синоптика, такие сильные ветры характерны для декабря. В Охотском море сейчас располагается глубокий циклон, а на континенте — сибирский антициклон, по долинам Амура возникает большая разница в давлении, в результате возникает ветер. Он только усиливает и без того крепкие морозы.
Ночные температуры в ближайшие дни в крае установятся в пределах — 21… −28 градусов, днем столбики термометров покажут −17…-24 градуса. Наиболее холодным ожидается день 17 декабря, тогда даже днем ожидается понижение температуры до −20…-25 градусов.
— В Хабаровске на предстоящей неделе будет преобладать сухая погода без осадков, небольшой снег в городе не исключен 16 и 17 декабря, — сообщил Никита Перерва. — До 15 декабря сохранится свежий ветер 9−14 метров в секунду, 13 и 14 декабря он усилится и будет достигать 15−18 метров. Ночные температуры в городе −21…-26, дневные −17…-21. В воскресенье столбик термометра даже в светлое время опустится до отметки −22… −24 градуса. К выходным ветер станет потише, но окрепнут морозы. И продлятся они до конца второй декады декабря.
День 12 декабря носит имя святого мученика Парамона. Земля на Парамона каменеет, а речки замерзают. Большая рыба оседает в ямах, а мелкая плавает на поверхности. Её можно в проруби увидеть. Согласно поверью, с этого дня зима в медвежьей шубе ходит, по крышам стучит, вставать бабам велит. Пришло время каши варить и печи топить. И нам всем пора основательно утепляться.