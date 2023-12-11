10:49 (мск), источник: MOS.Ru
Станция «Корниловская» Троицкой линии метро готова на две трети
В вестибюлях станции, через которые можно будет выйти на Калужское шоссе и к остановкам наземного транспорта, выполняют архитектурную отделку.
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Продолжается строительство станции «Корниловская» новой Троицкой линии метро. Ее готовность оценивается в 66 процентов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Готовность станции “Корниловская” оценивается достаточно высоко, она построена на две трети: завершено устройство монолита, на финальном этапе — обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка», — отметил Андрей Бочкарев.
На платформе завершили кирпичную кладку, штукатурку стен и перегородок подэскалаторного помещения, а также смонтировали подсистемы навесного потолка и путевых стен для дальнейшей установки на них металлических панелей.
«Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желтых и красных оттенков — проектом предусмотрено размещение на путевых стенах абстрактной композиции и отделка потолка разноформатными панелями со светильниками в углублениях», — добавил Андрей Бочкарев.
Архитектурную отделку выполняют также в обоих вестибюлях станции (наземном и подземном), через которые можно будет выйти на Калужское шоссе и к остановкам наземного транспорта. Кроме того, в подземном вестибюле строители продолжают работы по гидроизоляции и укладывают гранитный пол, а в наземном скоро начнут монтаж стеклопакетов. В прилегающих к станции перегонных тоннелях завершили устройство жесткого основания и монтируют верхнее строение пути. При этом используется технология виброглушения и шумоизоляции за счет применения матов из эластичных полимеров — благодаря этому поездки по новой ветке будут более комфортными.
Троицкая линия метро соединит несколько платформ Московского центрального кольца с городским округом Троицк, она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ее длина составит около 40 километров. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки. Возле новых станций проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.