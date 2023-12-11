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10:09 (мск), источник: АиФ Воронеж

Синоптики рассказали, что ждет воронежцев на рабочей неделе

Неделя обещает быть морозной.

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Источник: АиФ Воронеж

О погоде в Воронеже рассказал региональный Гидрометцентр.

Днем 11 декабря облачно, будет идти снег, метель. Ветер юго-восточный, дует со скоростью 8−13 м/с. Температура достигнет 4−6° мороза.

12 декабря также облачно. Обещают сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный — 8−13 м/с, порывы —15−17 м/с. Температура ночью составит 5−7° мороза, днем — 3−5° мороза.

13 декабря, снег. Ветер юго-восточный — 8−13 м/с, с порывами может доходить до 17 м/с. Температура днем составит −4°, ночью — −7°.

14 декабря. Скорость ветра держится со среды. Днем идет снег. Температура днем составит −5°, ночью — −6°.

15 декабря облачно со снегом. Ветер немного успокоится и подует со скоростью 8−13 м/с. Целые сутки температура будет держаться на отметке −3°.

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