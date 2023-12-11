10:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Добрыня, Бернард, Назлы, Луна. Названы редкие имена казанских детей
На прошлой неделе в столице РТ родились 333 ребенка.
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(Город Казань KZN.RU, 11 декабря). На прошлой неделе, с 4 по 10 декабря, в Казани родились 161 мальчик и 172 девочки.
Минимальный вес ребенка при рождении составил 1100 г, максимальный — 4470 г.
Чаще всего казанцы давали своим детям имена Мирон, Карим, Эмиль, Камиль, Максим, Артем, Амир, Амина, Амалия, Амелия, Ульяна, Сафина, Ясмина, Алиса.
Редкими стали имена Туран, Илай, Добрыня, Усман, Салман, Арон, Адхам, Бернард, Медея, Севара, Лея, Ясения, Назлы, Агнесса, Снежана, Аселия, Михаль, Луна, Дениза. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС города.
За неделю также зарегистрировано 111 браков.